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Согласно решению Стокгольмского арбитража цена на российский газ будет пересмотрена с 2014 года. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы настаивали на том, что пересмотр цены должен быть ретроспективным и начинаться с 2010 года. Суд вынес решение, что пересмотр цены будет с 2014 года. Российская сторона была против любого пересмотра цены. Поэтому с точки зрения Украины это является неполным удовлетворением требования», - сказал Коболев.

По его словам, формула расчета за газ кардинально изменена.

«Формула кардинально изменена. Она изменена с 2014 года. Она изменена на новый рыночный принцип. Контракт ограничивает меня в том, чтобы разглашать окончательную формулу. Я могу сказать, что она является не только меньше той цены, которую у нас требует «Газпром», она меньше той цены, которую сейчас Украина платит за газ из Европы», - рассказал глава «Нафтогаза».

Коболев подчеркнул, что Стокгольмский арбитраж полностью изъял привязку к нефтепродуктам в формуле цены между «Нафтогазом» и «Газпромом». «Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти на привязку к рынку», - подытожил он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».
ForUm

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