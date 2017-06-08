Взрыв возле посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве могли устроить по заказу Российской Федерации. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявил народный депутат фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко.

«Я думаю, что в конечном итоге это сделали по заданию из Российской Федерации. Цель очень простая - это хороший повод, чтобы всколыхнуть информационное пространство и попасть на мировые ленты информационных новостей с тем, что в Киеве опасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу», - заявил Геращенко, сообщает РБК-Украина.

Нардеп также отметил, что расследовать дело о взрыве на территории посольства будет Служба безопасности Украины.

По его информации, специалисты спецслужбы были допущены на место инцидента сегодня утром.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Расследовать взрыв будет Служба безопасности Украины.