также в разделеОбщество
За три года Украина потеряла треть ученых 24
Кузьмин: Чтобы посадить Тимошенко придется менять Конституцию 19
Суд отказался взыскать залог Насирова 32
На 5 фильтровальных станций Донетчины прекратили поставку воды 82
Ситуация в районе Марьинки обострилась: прогремело около 40 взрывов 34
Часть Авдеевки осталась без газа 14
Водоснабжение Авдеевки полностью восстановлено 13
Спасатели предупреждают украинцев о сильных дождях с грозами 61
В Луцке сгорел автомобиль нардепа Лапина 39
7 июня. Картина дня 62
СМИ назвали имя ликвидатора банка, задержанного на взятке в $5 миллионов 79
У Поклонской нашли незадекларированную квартиру в Донецке 46
Прокурор заявил, что Насиров не сдал еще один загранпаспорт 38
В зоне АТО погибли двое военных, 11 ранены 69
ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе до 1000 человек 63
Австрия выделит миллион евро на разминирование Донбасса 26
Луценко отозвал из Рады представление на Бобова 33
В штабе АТО отрицают наступление на луганском направлении 85

Взрыв возле посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве могли устроить по заказу Российской Федерации. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявил народный депутат фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко.

«Я думаю, что в конечном итоге это сделали по заданию из Российской Федерации. Цель очень простая - это хороший повод, чтобы всколыхнуть информационное пространство и попасть на мировые ленты информационных новостей с тем, что в Киеве опасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу», - заявил Геращенко, сообщает РБК-Украина.

Нардеп также отметил, что расследовать дело о взрыве на территории посольства будет Служба безопасности Украины.

По его информации, специалисты спецслужбы были допущены на место инцидента сегодня утром.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Расследовать взрыв будет Служба безопасности Украины. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года