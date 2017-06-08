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Народные депутаты не смогли сократить количество парламентских комитетов для парламента следующего созыва. Об этом сообщает LIGA.net.

За проект изменений в закон о комитетах Рады и закон о центральных органах исполнительной власти по поводу оптимизации работы комитетов и соотношения предметов их ведения со сферами деятельности министерств №6256 проголосовали 210 депутатов при 226 необходимых.

После нескольких безуспешных попыток вернуться к рассмотрению законопроекта, 229 голосами его направили в комитет на повторное первое чтение.

Проект предусматривает, что в парламенте следующего, IX созыва, будет не больше 20 комитетов. При этом предметы ведения комитетов должны будут соотноситься со сферами деятельности министерств. Закон должен вступить в силу, когда будет избран новый состав парламента на выборах по пропорциональной системе.
ForUm

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