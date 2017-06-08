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Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.

Других новостей относительно инцидента она не предоставила, сообщает «Украинская правда».

В СБУ предоставят информацию позже.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 
ForUm

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