Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.



Других новостей относительно инцидента она не предоставила, сообщает «Украинская правда».



В СБУ предоставят информацию позже.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.