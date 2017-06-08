Правоохранительные органы приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности посольства США в Киеве. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства», – отметила она.

Беца подчеркнула, что правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. «Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства», – сообщила она.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Расследовать взрыв будет Служба безопасности Украины.