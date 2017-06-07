Россия абсолютно не заинтересована в создании напряженности между США и Катаром, прозвучавшие в адрес неких «российских хакеров» обвинения являются попыткой столкнуть Вашингтон и Москву — основных игроков на Ближнем Востоке. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили «российских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

«У России нет абсолютно никакой заинтересованности в сталкивании США с Катаром. Напротив, в этих обвинениях я вижу попытку столкнуть США и Россию, как ведущих игроков на Ближнем Востоке», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил также, что позиции России и Катара во многом сходятся, помимо этого, недавно была заключена большая сделка по продаже акций «Роснефти» Катару, напомнил он.

«Иначе, как маразмом, я эти обвинения назвать не могу. Мир сошел с ума: что бы где ни случилось, везде виден русский след, следы русских хакеров. Интересно, а когда русских хакеров еще не было, кого обвиняли во всех бедах?» — сказал Джабаров.

Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Затем целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма и наложили санкции.

Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива.