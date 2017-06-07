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Кабинет Министров Украины принял постановление, реализация которого будет способствовать искоренению злоупотреблений с землей на местах и ​​обеспечению прозрачности и открытости этих процессов, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Представляя правительственное решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что по информации правоохранительных органов, «есть тотальные злоупотребления с землей на местах».

Именно поэтому накануне в правительстве прошла встреча с представителями аграрных ассоциаций, по результатам которой Министерству аграрной политики и продовольствия совместно с Министерством юстиции было поручено подготовить проект постановления.

«Это терпеть невозможно, и надо принимать решение, для того, чтобы отменить любые возможности любого чиновника на любом месте злоупотреблять земельными ресурсами», - подчеркнул премьер-министр.

Суть предлагаемых изменений заключается в установлении условий распоряжения землей в части передачи ее в аренду - исключительно через аукцион. При этом аренда предоставляется на срок не более 7 лет, а объем земли, которая может безвозмездно передаваться не должна превышать четверти участков, которые прошли аукционные процедуры.

По расчетам правительства, рост поступлений в местные бюджеты от передачи государственной земли в аренду уже через полтора года превысит 1 млрд грн. При этом в плоскость земельных отношений будет введен эффективный антикоррупционный механизм.

В этом контексте глава правительства дал поручение Министерству внутренних дел Украины провести проверки всех фактов земельных махинаций, а Министерству экономического развития и торговли - проработать возможности системы ProZorro для проведения аукционов.
ForUm

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