Руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер заявляет, что ожидает от Украины судебных решений в отношении представителей режима бывшего президента Виктора Януковича для ускорения процесса возврата украденных активов.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Киеве.

По его словам, для Швейцарии одним из приоритетов является возвращение Украине тех активов, которые находятся на счетах в швейцарских банках и были получены представителями бывшей украинской власти незаконным путем. «Несмотря на то, что наши отношения с Украиной достаточно дружественны, но это очень долгий процесс - возвращение этих активов», - заявил Буркхальтер, сообщает УНИАН.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь судебной системе достичь положительного результата. Украине, с судебной точки зрения, надо определиться, кто являются вкладчиками этих активов в Швейцарии, и тогда процесс пойдет намного быстрее», - отметил швейцарский дипломат.

Напомним, с 2014 года на счетах Януковича заморожено 70 млн швейцарских франков (почти 70 млн долл.)

9 декабря 2016 года Швейцария на год продлила арест счетов Януковича.