Целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма.

О таком решении заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские эмираты. Также к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий.

Основная претензия разорвавших отношения - поддержка катарскими властями исламских террористов, против которых борется коалиция государств под эгидой США. Отдельные страны разорвали и экономические отношения с Катаром. Из-за этого жители столицы эмирата Дохи начали массово скупать еду в супермаркетах на случай прекращения поставок из соседних стран и дефицита.

Анонсированные государствами меры достаточно серьезные. Бахрейн и ОАЭ, в частности, дали катарским дипломатам двое суток на выезд из страны. Соседи Катара также прекращают с ним морское и авиасообщение. Одни из крупнейших перевозчиков региона, в частности Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia и Saudi Airlines, заявили, что рейсы в Доху прекращаются со вторника, 6 июня.

Ранее The Financial Times узнала, что Катар выплатил террористам до миллиарда долларов за своих подданных (в том числе членов правящей семьи), которых захватили в заложники во время охоты.

По материалам Укринформ, Немецкая волна