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Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что ФБР недавно направило в Доху следственную группу для оказания помощи правительству Катара в расследовании предполагаемого инцидента с участием хакеров, передает УНИАН.

«Данные, собранные службами безопасности США, указывают на то, что российские хакеры причастны к атаке, о которой впервые сообщило правительство Катара две недели назад», — сообщает телеканал. Посольство Катара в Вашингтоне сообщило, что расследование продолжается, его результаты обещают опубликовать в ближайшее время.  

Напомним, целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма и наложили санкции.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли все транспортные связи с Катаром, будь то наземные, морские или воздушные.

Все граждане Катара должны в течение ближайших двух недель покинуть территории этих стран, а граждане этих стран - покинуть Катар.

ОАЭ и Египет также выслали катарских дипломатов, дав им 48 часов на то, чтобы упаковать чемоданы.

Саудовская Аравия закрыла местное бюро «Аль-Джазиры», но добавляет, что граждане Катара по-прежнему смогут совершить хадж в Мекку.

Египет, Йемен, Мальдивы и базирующееся на востоке страны правительство Ливии также разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Практически все продовольствие в Катаре импортное, по этой причине местное население сейчас активно запасается едой.
ForUm

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