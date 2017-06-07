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Не менее восьми человек получили ранения в результате нападения на здание иранского парламента в Тегеране, а также пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на агентство «Мехр».

Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.

Как сообщает Press TV, на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказывают, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова.

Один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.

СМИ сообщали также, что на мавзолей Хомейни напали три человека. Двое были задержаны, третий привел в действие пояс смертника. О погибших в районе мавзолея не сообщается.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 7 июня, были совершены вооруженные нападения на парламент Ирана в Тегеране и мавзолей имама Хомейни к югу от иранской столицы.
ForUm

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