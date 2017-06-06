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Сегодня, 6 июня, вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киева, которым суд обязал Киевский городской совет выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ, путем отмены решения о запрете реализации алкогольных напитков на территории столицы с 23:00 до 10:00. Об этом сообщается на странице в Facebook Административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ.

В ведомстве отметили, что постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 06.06.2017 по делу № 910/3681/17 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Киевского городского совета на решение Хозяйственного суда Киева от 10.04.2017, которым Киевский городской совет обязан прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве», согласно которому установлен непредусмотренный законодательными актами Украины запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.д.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00.

В АМКУ подчеркнули, что данный запрет противоречит пункту 3 статьи 50 и абзацу девятому части второй статьи 15 закона Украины «О защите экономической конкуренции».  

Напомним, 10 апреля Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.

Как известно, 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Решение вступило в силу 12 октября.

20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным такле решение Киевского городского совета.

 
ForUm

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