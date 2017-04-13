Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00. Об этом сообщается на странице Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета в Facebook.

«Решением Хозяйственного суда города Киева от 10.04.2017 по делу № 910/3681/17, иск Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины к Киевскому городскому совету об обязательствах выполнить решение Административной коллегии отделения от 20.12.2016 № 63, удовлетворено полностью», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Киевсовет обязан прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве», согласно которому установлен, не предусмотренный законодательными актами Украины, запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.д.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов.

Напомним, 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Решение вступило в силу 12 октября.

20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным такле решение Киевского городского совета.