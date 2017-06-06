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В воскресенье, 11 июня, в связи со вступлением в силу безвизового режима с ЕС на украинско-польской границе с целью контроля и мониторинга ситуации будут находиться украинские дипломаты.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«С целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Республики Польша 11 июня с 8.00 до 15.00 по местному времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Республике Польша и генерального консульства Украины в Люблине в ключевых пунктах пропуска «Дорогуск», «Зосин», «Медика», «Гребенное», «Корчева», а также в международном аэропорту им. Ф.Шопена в Варшаве», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, безвизовый режим с ЕС для граждан Украины вступает в силу с 11 июня.

 
ForUm

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