Генеральная прокуратура не раскрывает подробности расследования обстоятельств украинской операции, которая планировалась в 2014 году для недопущения захвата российскими военными степной части Крыма.

Это следует из ответа Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

По просьбе сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать, были ли допрошены должностные лица в этом деле, прокуратура сообщила только, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1.03.2014 по агрессии РФ.

Оно касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, что привело к оккупации территории полуострова Крым и другим тяжелым последствиям.

В то же время в прокуратуре отмечают, что в «указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года».

«Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия», - говорится в документе.

«Другая запрашиваемая информация является сведениям досудебного расследования и информации с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена», - заявили в ГПУ.

Следовательно в военной прокуратуре не ответили на вопрос, установлено ли, кто именно остановил спецоперацию.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.

«Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такие решения не принимают», - отметил он.

По его словам, тогдашний начальник Генштаба Куцин подписал соответствующие распоряжения. Однако после посещения заседания СНБО во главе с Турчиновым (который был председателем ВР и и.о. президента в то время), они отказались от проведения операции.

Военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму.