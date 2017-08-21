В Ростове-на-Дону масштабный пожар охватил порядка 25 домов в частном секторе, сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.

«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек», — пояснил Кондратьев, сообщает РИА Новости.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Сообщается также, что на месте пожара в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа.



В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Число обратившихся за медицинской помощью из-за пожара выросло до 27 человек.