В результате пожара в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых. За медпомощью обратились несколько десятков человек, в их числе сотрудник МЧС и полицейские, помогавшие бороться со стихией.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Нижегородская поступило в 12:52 в понедельник. Этот район считается историческим центром Ростова-на-Дону и находится недалеко от реки Дон, в нем расположено много частных домов. Изначально речь шла об одном здании. Менее чем через час огнем было охвачено порядка 5 тыс. кв. м, под угрозой оказались близлежащие дома, сообщает ТАСС.

«Произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома с последующим переходом пожара на три частных одноэтажных жилых дома. По предварительным данным, пострадавших нет», - пояснил представитель регионального главка МЧС.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, кроме того, в регионе на протяжении последних дней сохраняется высокий класс пожароопасности из-за жары. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. При пожаре прогремело несколько взрывов - взрывалось газовое оборудование в домах.

«Возгорание возникло в нежилом частном доме. Огонь пошел с той стороны, где располагаются брошенные дома. При сильном ветре не менее 15 м/с огонь распространился сначала вниз, в сторону порта, потом вдоль», - сообщил вечером в понедельник ростовский губернатор Василий Голубев, рассказывая о ситуации с пожаром.

В какой-то момент огонь перекидывался на балкон расположенного рядом 16-этажного жилого дома. Пожарные оперативно локализовали возникшее на шестом этаже возгорание. Всего в результате ЧП, по последним данным, пострадали около 120 зданий, почти 100 из них - жилые дома.

К тому времени, когда огнем были охвачены 10 домов и пожар разросся до 6 тыс. кв м, к тушению пожара в Ростове-на-Дону привлекли дополнительные силы. Были задействованы пожарный катер, самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76 МЧС России, к тушению привлекли около десятка вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии.

Причем один из вертолетов был отозван с другого - природного - крупного пожара в Ростовской области, который не могут потушить уже несколько дней. «Принято решение о переброске вертолета, задействованного в тушении природного пожара в Усть-Донецком районе для тушения пожара в центре Ростова-на-Дону», - сообщили в региональном МЧС.

Для оцепления района пожара привлекались 200 военнослужащих ростовского гарнизона, в тушении пожара участвовали около 160 полицейских. Пожарные перебрасывались из других городов Ростовской области и из-за пределов региона - в частности, 40 человек и 10 машин были направлены из Краснодарского края.

Несмотря на все усилия, площадь пожара увеличивалась. Локализовать его получилось только около 19:00 на площади 10 тыс. кв. м.

Электроэнергия и газоснабжение отключены в границах улиц Станиславского - Нижегородской - Нижнебульварной - Журавлева «с целью исключения повторных чрезвычайных ситуаций». Энергоснабжение будет восстановлено, как только пожарные МЧС локализуют все участки возгорания, ранее это делать небезопасно.

Были эвакуированы около 650 жителей. Для них развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости. Полиция продлила режим работы миграционных служб, чтобы те, чьи документы уничтожены или были повреждены в результате пожара, могли оформить необходимые справки. МЧС открыло горячую линию, куда можно обратиться за психологической помощью.

Власти пообещали оказать пострадавшим материальную поддержку, помощь может понадобиться более чем 400 людям, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев. В число пострадавших от пожара входит более 400 из 600 эвакуированных людей.

Пресс-служба главы региона сообщала, что местные жители обратились в понедельник к губернатору с жалобой, что в этом районе работают «черные риелторы». Голубев отмечал, что причины возгорания должно установить следствие в рамках уголовного дела.

Версию о поджоге обещали проверить и в прокуратуре. В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание бытовой техники в одном из домов. «По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов. В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился», - сказал он, добавив, что «версия поджога маловероятна».

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В ведомстве прорабатывают «ряд возможных версий и причин произошедшего возгорания». «Рассматриваются варианты, носящие как техногенный характер, так и включающие человеческий фактор», - отметили в полиции.

Напомним, вчера, 21 августа в Ростове-на-Дону масштабный пожар охватил десятки домов в частном секторе.