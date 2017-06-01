Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что выйдет из экспертных советов при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Об этом Маск написал в Twitter, сообщает Укринформ.

Он сказал, что «сделал все, что мог», чтобы донести до президента совет не выходить из сделки.

Отвечая на вопрос, что он будет делать в противоположном случае, Маск написал: «У меня не будет другого выхода, как покинуть совет при президенте».

Напомним, по данным СМИ, президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату.