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Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года в районе Сочи могла произойти из-за ошибок командира в управлении самолетом. Об этом заявили в военном ведомстве РФ по итогам завершившегося расследования, сообщает ТАСС.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», - говорится в сообщении Минобороны.

«Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг. Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту г. Сочи или воздействия внешних факторов», - отметили в ведомстве.

В комиссию по расследованию входили эксперты Минобороны, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна «Туполев». Специалистами «были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи», уточнили в министерстве.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

 
ForUm

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