На территории одного из развлекательных заведений Шевченковского района Харькова ребенок упал в бассейн и утонул, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 30 мая около 18:00.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство), ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанности по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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