также в разделеПроисшествия
За сутки в зоне АТО 44 обстрела, погиб 1 военный, 5 – ранены 49
В результате обстрела Авдеевки ранены 3 мирных жителей 84
С начала суток в зоне АТО погиб 1 военный, еще 2 – ранены 39
На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке 39
ДТП на Запорожье: 32 пострадавших 69
Боевики активизировались на луганском направлении, ранены трое военных 33
НВФ обстреляли предприятие в Новолуганском, горела ферма 36
В одесском баре произошла поножовщина, есть жертвы 58
Бойцы АТО штурмовали сельсосет на Виннитчине 145
Под Полтавой вторые сутки горит городская свалка 31
Во время отдыха в Карпатах трагически погиб 19-летний парень 127
На Херсонщине два села остались без электричества из-за корабля 53
В Харькове двое студентов отравились курительными смесями, один умер 460
Во время обстрела Красногоровки ранены восемь человек 115
По Красногоровке стреляли из «Градов» и танков, есть раненые 77
НВФ обстреляли Красногоровку, попали в школу и больницу 73
На Хмельнитчине столкнулись грузовой и пассажирский поезда: пострадали дети 139
Под Черниговом разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 299

На территории одного из развлекательных заведений Шевченковского района Харькова  ребенок упал в бассейн и утонул, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 30 мая около 18:00.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство), ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанности по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года