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Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою эффективность. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тыс. долларов.

Также снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).

Кроме того, банкам разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.

До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.

В НБУ полагают, что снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

Напомним, 25 мая Национальный банк Украины отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям экспорта/импорта товаров до 120 дней.
ForUm

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