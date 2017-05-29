Совет директоров российского футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Об этом сообщается на сайте команды.

Румынский специалист возглавил «Зенит» 24 мая 2016 года. Вместе с клубом Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Напомним, до этого Луческу на протяжении 12 лет был главным тренером донецкого «Шахтера».