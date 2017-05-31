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В Киеве путепровод на «Нивках» закрывают на ремонт на все лето. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию КК «Киевавтодор».

«С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро «Нивки», - говорится в сообщении.

Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города.

 
ForUm

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