Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручения обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам по так называемому «газовому делу».

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«После более чем трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования 29 мая прокурор САП утвердил составленный детективами обвинительный акт, который утром 30 мая будет направлен в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины, а именно:

- участие в преступной организации, созданной Александром Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

- участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;

завладение имуществом ПАО «Укргаздобыча» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением;

- легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

- организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия;

- организация служебного подлога, повлекшая тяжкие последствия;

- отчуждение заложенного имущества.

«Одному из участников преступной организации, В. Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации», - отмечается в сообщении.

На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, по которым в ближайшее время САП ходатайствовать о специальном досудебном расследовании.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.