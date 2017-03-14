Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня на брифинге заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

«Сегодня, 12 марта, как мы и обещали, представители Генеральной прокуратуры, а именно военной прокуратуры Украины, передали дело Януковича в суд», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Генпрокурор отметил, что это является беспрецедентным событием не только потому, что это первый процесс над президентом Украины.

«Впервые суд украинского государства рассмотрит обвинение в государственной измене лидера, которого избрала нация, и суд вынесет свой вердикт – не через 50, не через 100 лет после измены, а по горячим следам», - отметил глава ГПУ.

Луценко уточнил, что военную прокуратуру на процессе будет представлять прокурор Руслан Кравченко, которому сегодня исполняется 27 лет.

Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита экс-президента подала заявление о прекращении заочного расследования его дела, поскольку не видит для этого оснований.

В прокуратуре отметили, что не получали от защиты Януковича заявления с требованием прекратить заочное расследование.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что оснований для прекращения специального уголовного расследования в отношении Януковича нет.

Также защита бывшего президента заявила, что прокуратура не смогла вручить ей обвинительный акт.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.