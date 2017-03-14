также в разделеПолитика
Данилюк не исключил проведения в ГФС повторной люстрации 8
Луценко: Обвинение в суде будет представлять сверстник Украинского государства 21
Луценко: Янукович всю свою жизнь боялся украинского народа 20
Суд поставил точку в «квартирном деле» Лещенко 65
Комментарии: «Депутатский контроль» продает услуги депутатов, начиная от запросов и заканчивая голосованием 30
Порошенко: Торговли с «конфискованными» предприятиями Донбасса не будет 42
Защита Януковича заблокировала вручение ему обвинительного акта 25
ВР согласилась рассмотреть законопроект о запрете двойного гражданства 41
Порошенко рассказал о преимуществах свободной торговли с Канадой 34
ЕС официально обнародовал постановление о продлении антироссийских санкций 28
Парубий хочет обязать нардепов выступать в Раде на украинском 52
Посольство Украины требует от британского лорда объяснений насчет Крыма 99
Климкин о российской конкурсантке на «Евровидение»: Очередная провокация 2541
ГПУ вызывает адвокатов Януковича для вручения обвинительного акта 38
Садовый отрицает проведение переговоров с Порошенко по блокаде ОРДЛО 61
Гройсман едет с визитом в Израиль 163
Порошенко предлагает за двойное гражданство лишать украинского 165
Депутаты намерены в течение двух недель утвердить смету Рады 22

Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня на брифинге заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

«Сегодня, 12 марта, как мы и обещали, представители Генеральной прокуратуры, а именно военной прокуратуры Украины, передали дело Януковича в суд», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Генпрокурор отметил, что это является беспрецедентным событием не только потому, что это первый процесс над президентом Украины.

«Впервые суд украинского государства рассмотрит обвинение в государственной измене лидера, которого избрала нация, и суд вынесет свой вердикт – не через 50, не через 100 лет после измены, а по горячим следам», - отметил глава ГПУ.

Луценко уточнил, что военную прокуратуру на процессе будет представлять прокурор Руслан Кравченко, которому сегодня исполняется 27 лет.

Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита экс-президента подала заявление о прекращении заочного расследования его дела, поскольку не видит для этого оснований. 

В прокуратуре отметили, что не получали от защиты Януковича заявления с требованием прекратить заочное расследование.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что оснований для прекращения специального уголовного расследования в отношении Януковича нет.

Также защита бывшего президента заявила, что прокуратура не смогла вручить ей обвинительный акт.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года