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Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2017 года выросла на 5,6% по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2,185 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, с начала года задолженность по зарплате выросла на 22%. По информации ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле выросла на 10,4% – до 1,135 миллиарда гривен.

На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.

Как ранее сообщал ForUm, реальная заработная плата в Украине в марте 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%.

 
ForUm

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