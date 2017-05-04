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Оболонский районный суд Киева сегодня, 4 мая, начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Возле суда усилена охрана, сообщает 112 Украина.

Под зданием находятся представители одной из общественных организаций. 

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд отклонил ходатайство защиты Януковича об отложении подготовительного заседания.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что подал соответствующее ходатайство из-за «вмешательства в автоматизированное распределение дела и давлении на суд».

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

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