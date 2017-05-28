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В результате утреннего обстрела большая часть Красногоровки осталась без воды. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Из-за повреждения водовода, большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализация», - отметил он.

Также из-за обстрелов на 50% разрушена больница, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль «Нива».

Разной степени повреждения, от прямых попаданий снарядов, получили дома на 10 улицах. В частном секторе около тридцати повреждений. Информация уточняется.

Напомним, утром в воскресенье, 28 мая, члены НВФ обстреляли Красногоровку. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу. Ранения и травмы получили восемь местных жителей.
ForUm

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