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В результате обстрела Красногоровки получили ранения и травмы восемь местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на информацию наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

«Во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили останки более десятка реактивных снарядов», - говорится в сообщении.

Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, а также три частные транспортные средства.

Отмечается, что восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.

Напомним, в 6.40 воскресенья члены НВФ начали обстрел Красногоровки. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу.

 
ForUm

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