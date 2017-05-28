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Полиция Манчестера обнародовала фото нападавшего Салмана Абеди, устроившего взрыв в концертном зале «Манчестер-Арена», в результате которого погибли 22 человека и более 60 пострадали, сообщает ВВС.

Обнародованные фотографии - кадры с камер видеонаблюдения, которые в день атаки зафиксировали Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если у них есть информация о перемещениях Абеди с 18 мая - в этот день он вернулся в Британию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди находился в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Вероятно, там он вносил изменения в конструкцию взрывчатки. После этого он отправился к арене, сказали полицейские.

Установление личности смертника заняло у них около двух часов после взрыва, сообщили в полиции.

Полиция рассказала о прогрессе в расследовании и заявила, что над ним работает тысяча человек. Сотни офицеров обеспечивают безопасность в Большом Манчестере.

Сейчас полиция проводит обыски в 14 местах. По подозрению в терроризме арестовали уже 13 человек, в том числе брата Салмана Абеди.

В субботу уровень террористической угрозы в Британии, с «критического» снизили до «серьезного». Это означает, что террористическое нападение возможно, но его можно избежать.

Напомним, в результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, 64 были ранены. Состояние 20 пострадавших врачи оценили как критическое. Правоохранительные органы исходят из того, что террорист-смертник - 22-летний Салман Абеди, предположительно приведший в действие взрывное устройство, действовал не в одиночку.

 
ForUm

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