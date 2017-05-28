Президент США Дональд Трамп и его советники пытаются сдержать кризис из-за предполагаемой связи с РФ. Они хотят осуществить перестановки в команде и создать «военный штаб», пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких помощников и союзников Трампа.

«Белый дом планирует значительно агрессивнее бороться с утечками информации о контактах коллег Трампа с Россией, в том числе его зятя и старшего советника Джареда Кушнера», - говорится в материале, сообщает УНИАН.

Также в Белом доме пытаются пересмотреть коммуникацию с общественностью. Планируется, что Трамп чаще будет проводить поездки по стране для общения со своими сторонниками.

«Пересмотрят и ход и характер проведения брифингов, что, возможно, уменьшит в них роль пресс-секретаря Шона Спайсера», - рассказали в WP.

Кроме того, возможно, в команду Трампа вернут членов предвыборного штаба, среди которых экс-менеджер кампании Кори Левандовски и его заместитель Дэвид Босси.

Напомним, по информации издания The Washington Post, Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года предлагал российскому послу в Вашингтоне Сергею Кисляку создание «тайного безопасного канала связи». Также стало известно, что ФБР проверяет Кушнера в деле относительно связей с Россией.