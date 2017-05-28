В воскресенье утром члены НВФ обстреляли Красногоровку. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«В 6.40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)», - отметил он.
По словам Аброськина, информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На месте работает следственная группа полиции Марьинки.
Также он рассказал, что в 7.45 обстрел продолжился. Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста.
Кроме того, снаряды попали в школу №2. Здание горит.
Аброськин добавил, что по состоянию на 8.40 в городе наступила тишина.
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