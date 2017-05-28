В воскресенье утром члены НВФ обстреляли Красногоровку. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В 6.40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)», - отметил он.

По словам Аброськина, информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На месте работает следственная группа полиции Марьинки.

Также он рассказал, что в 7.45 обстрел продолжился. Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста.

Кроме того, снаряды попали в школу №2. Здание горит.

Аброськин добавил, что по состоянию на 8.40 в городе наступила тишина.