Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела на полях саммита Большой семерки в Италии двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой коснулась и вопроса Украины.

Об этом глава немецкого правительства сообщила журналистам после завершения первого дня саммита, сообщает Укринформ.

«Мы еще раз обсудили тему Украины, Минского процесса, а также то, как мы тут можем хорошо совместно работать. Я полагаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество», - сказала Меркель.

Напомним, ранее глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине.