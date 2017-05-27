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Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела на полях саммита Большой семерки в Италии двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой коснулась и вопроса Украины.

Об этом глава немецкого правительства сообщила журналистам после завершения первого дня саммита, сообщает Укринформ.

«Мы еще раз обсудили тему Украины, Минского процесса, а также то, как мы тут можем хорошо совместно работать. Я полагаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество», - сказала Меркель.

Напомним, ранее глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине.
ForUm

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