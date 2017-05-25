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Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Об этом Туск сказал по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, сообщает пресс-служба Европейского Союза.

Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, в частности - по вопросу противодействия терроризму, сообщает 112 Украина.

В отношении Украины по результатам встречи с Трампом Туск сказал: «Похоже, мы придерживаемся одинаковой позиции».

В то же время, глава Совета ЕС отметил: он «не уверен на 100%, что у них общая позиция по России».

По словам Туска, у сторон остаются также открытыми такие вопросы, как изменение климата и торговля.

Отметим, сегодня, 25 мая, состоялась первая встреча американского президента Дональда Трампа с главами Совета ЕС и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

 
ForUm

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