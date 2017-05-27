также в разделеМир
СМИ: Российский олигарх попросил у США иммунитет в обмен на показания о Манафорте 24
СМИ: Зять Трампа пытался установить тайный канал связи с россиянами 18
Эстония выслала двух российских дипломатов 33
Нападение на христиан в Египте: число погибших возросло до 35 26
В Египте боевики обстреляли автобус с христианами, погибли 23 человека 145
Меркель не устояла перед разноцветными носками Трюдо 116
В США девушка отвоевала свою машину у грабителя 48
Более 60% американцев видят в России врага 24
Трамп пока не знает, поддерживать ли санкции против России 61
Манчестерский террорист около года готовился к атаке 25
Трамп оттолкнул премьера Черногории в штаб-квартире НАТО 110
НАТО присоединяется к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ 19
СМИ: Зять Трампа стал фигурантом расследования по России 109
Трамп назвал Россию источником угроз 40
В Афинах взорвали авто с экс-премьером Греции, он ранен 28
Додон: Приднестровье никогда не получит статус субъекта РФ 46
Британия больше не будет делиться с США данными о взрыве в Манчестере 55
Трамп впервые встретился с Папой Римским 24

Скончался советник, политолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Об этом его дочь Мика Бжезински написала в Instagram.

«Мой отец сегодня мирно скончался», - написала Мика Бжезински. 

Как пишет The New York Times, Бжезинскому было 89 лет. Он умер в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния.

Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года