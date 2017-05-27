Скончался советник, политолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Об этом его дочь Мика Бжезински написала в Instagram.
«Мой отец сегодня мирно скончался», - написала Мика Бжезински.
Как пишет The New York Times, Бжезинскому было 89 лет. Он умер в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния.
Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.
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