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Генеральная прокуратура не намерена преследовать адвокаты бывшего президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Пока надуманная информация адвокатов Януковича не попала в честные СМИ, скажу на опережение: вся защита и каждый адвокат беглого президента могут спать спокойно. Прокурорам безразлично, кто будет защищать и оправдывать преступления Януковича. В планы стороны обвинения не входит отстранение его адвокатов от участия в уголовном производстве», – отметил он.

Матиос также посветовал Януковичу обратить вниемание на работу его адвокатов. «А вот самому, гостеприимно пребывающему в Росии Януковичу, стоит побеспокоиться о том, что так сказать «стратегия» его адвокатов сведена к продуцированию низкопробных материалов со ссылкой на неизвестные конспирологические источники, вместо юридической защиты клиента», – подчеркнул он.

Напомним, 18 мая Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Однако заседание было перенесено на 29 мая. 
ForUm

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