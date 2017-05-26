Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой перекрыли в районе проведения антитеррористической операции мощный нелегальный канал поставок членам незаконных вооруженных формирований продуктов питания и товаров первой необходимости.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали канал граждане Украины и РФ.

«Дельцы задействовали механизм фиктивного экспорта, через который товары, якобы предназначенные для третьих стран, из Украины через территорию РФ попадали в «ДНР». Для реализации схемы злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур», - говорится в сообщении.

Во время одновременных обысков в офисах коммерческих структур в Харькове, Днипре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, задействованных в поставках продукции террористам, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.

Наложен арест на 70 транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов на временно неподконтрольные Украине территории. Заблокирован 21 банковский счет коммерческих структур, через которые «проходили» деньги, полученные от незаконных поставок товаров.

Решается вопрос о переквалификации уже открытого уголовного производства на ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности установленных спецслужбой организаторов нелегального бизнеса.