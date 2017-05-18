также в разделеОбщество
«Киевстар» заблокировал доступ к запрещенным российским сайтам 16
Суд разъяснит Януковичу формат участия в заседании 15
В Миграционной службе рассказали, когда исчезнут очереди за «биометрикой» 25
УПЦ: «ОПГ» Рада может узаконить захват церковного имущества, но она не сможет у матери-церкви отнять ее детей 36
Задержан еще один участник столкновений в Днипре 13
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа 45
Указ Порошенко о запрете российских сайтов обжаловали в суде 776
Суд отказался арестовывать Перелому 38
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки 30
ГосЧС снова предупреждает украинцев о заморозках 128
В Госдепе США раскритиковали запрет российских сайтов в Украине 228
Деканоидзе не знала о фактах в деле Шеремета, обнаруженных журналистами 103
Безвиз с ЕС: названа минимальная сумма для пересечения границы 780
Португалия уже выбрала город и арену для «Евровидения-2018» 62
17 мая. Картина дня 75
Янукович не выйдет завтра на связь с киевским судом 58
В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 110
Провайдеры могут поднять цены на интернет из-за блокирования российских сайтов 77

Оболонский районный суд Киева 18 мая продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Адвокат Янукович Виталий Сердюк заявил, что Ростовский суд готов организовать видеоконференцию.

«На сегодня защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», - сказал он.

По словам защиты, для связи с экс-президентом необходимо установить явку лица, его паспортные данные, сообщает 112 Украина.

«Невозможно суду это сделать по скайпу, невозможно по скайпу вручить и расписку о правах, невозможно в последующем использовать собранные в рамках подобного процесса доказательства в качестве допустимых», - добавил он. 

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая. 

17 мая в Ростовском областном суде (Россия) сообщили, что не будут организовывать 18 мая видеосвязь для допроса Януковича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года