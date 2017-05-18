Оболонский районный суд Киева 18 мая продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Адвокат Янукович Виталий Сердюк заявил, что Ростовский суд готов организовать видеоконференцию.

«На сегодня защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», - сказал он.

По словам защиты, для связи с экс-президентом необходимо установить явку лица, его паспортные данные, сообщает 112 Украина.

«Невозможно суду это сделать по скайпу, невозможно по скайпу вручить и расписку о правах, невозможно в последующем использовать собранные в рамках подобного процесса доказательства в качестве допустимых», - добавил он.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.

17 мая в Ростовском областном суде (Россия) сообщили, что не будут организовывать 18 мая видеосвязь для допроса Януковича.