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Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Петр Порошенко поблагодарил одесситов за непоколебимую гражданскую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мне кажется, что нигде я не бываю так часто, как в Одесской области. И каждый раз во время встречи с вами я получаю очень положительные эмоции от общения с людьми и в области, и в самом городе. Спасибо вам, дорогие земляки, за очень теплый прием», - обратился Порошенко к жителям города, которые пришли на торжества по случаю открытия в Одессе Стамбульского парка.

«Спасибо одесситам за непреклонный выбор в пользу единой Украины, ее соборности, территориальной целостности. Особые слова поддержки хотел бы высказать украинскому патриотическому активу города. Спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, за способность бороться и давать решительный отпор всем попыткам страны-агрессора и ее агентуры дестабилизировать ситуацию в городе. Ее потугам поставить хотя бы под малейшее сомнение принадлежность края к Украине, а его жителей – к единой украинской политической нации, которую мы строим на принципах общего гражданства», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил необходимость укреплять такое единство и глубоко уважать специфику, неповторимость и уникальное культурное многообразие Одессы.

Президент также пообщался с жителями Одессы.
 
ForUm

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