Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 29 мая.

«С целью обеспечения права на защиту обвиняемого, суд постановил ходатайство защиты удовлетворить и предоставить время и возможность ознакомиться с материалами, которыми прокурор обосновывает специальное судебное производство. По делу объявляется перерыв на 10 часов 29 мая. Я прошу защиту высказать мнение по поводу назначения или не назначение дела к рассмотрению, суда присяжных, а также специального судебного производства», - сказал председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает 112 Украина.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.