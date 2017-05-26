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Генеральная прокуратура не исключает решений Интерпола о снятии с международного розыска еще ряда украинских бывших высокопоставленных чиновников. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Мы не можем исключать аналогичных решений касательно других правонарушителей, объявленных в международный розыск Интерполом», - сказал он.

По его мнению, вопросу снятия украинских бывших чиновников с розыска Интерпола придается преувеличенное значение.

Также он сообщил, что в данный момент в розыске Интерпола находится более 200 человек.

Напомним, 3 мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.
ForUm

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