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Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра», - отметили в полиции, сообщает УНИАН.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

Напомним, сегодня, 3 мая, адвокатская контора Joseph Hage Aaronson LLP обнародовала пресс-релиз, в котором сказано, что Интерпол снял с розыска экс-президента Януковича и его сына Александра.

 
ForUm

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