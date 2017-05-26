Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует лично проверить состояние ремонтных работ на дорогах в регионах и эффективность использования средств. Об этом он заявил журналистам в пятницу, сообщает пресс-служба правительства.

«В этом году мы более серьезно подготовились, приступили к работе. В целом аккумулировали около 30 млрд грн. Это средства государственного бюджета, репрофайлинг и перевыполнение поступлений по таможне. Для нас важно восстановить дороги. Я собираюсь посмотреть лично, что происходит, как организованы работы», - заявил Гройсман.

Он добавил, что процесс репрофайлинга стартовал, и до 1 июня должны быть приняты все решения – и по линии правительства, и Национального банка.

«По нашим договоренностям, до 1 июня должны быть приняты решения, чтобы уже в июне внести изменения в госбюджет», - сказал Гройсман.

Как сообщал ForUm, ранее Гройсман заявил, что правительство готово инвестировать государственные средства в развитие дорожного хозяйства и повышение качества дорог, но не будет терпеть «халтуру» - независимо от источников финансирования работ.