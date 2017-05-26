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В отношении владельцев и администраторов сообществ в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» судами уже вынесено девять обвинительных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«С начала 2017 года следственными подразделениями СБУ зарегистрировано 23 уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Судами уже вынесено девять обвинительных приговоров», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники СБУ с начала мая прекратили деятельность десяти владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в указанных российских соцсетях.

Правоохранители разоблачили координаторов сепаратистских ресурсов в Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Пользователи по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменению границ территории Украины, агитировали за содействие террористическим организациям «ДНР/ЛНР».

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности в российских соцсетях «ВКонтакте» «Одноклассники».

Задержанные оперативниками спецслужбы администраторы антиукраинских сообществ будут нести ответственность по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

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