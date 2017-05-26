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Кабинет Министров Украины готов принять участие в подготовке изменений в законодательство в отношении автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

«Мы готовы как правительство присоединиться к этому процессу на базе комитета», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

При этом премьер-министр подчеркнул, что данный вопрос является неоднозначным.  «Вопрос неоднозначный, и я бы просил, чтобы мы тут проявили с вами лидерские позиции, которые позволят нам сохранить, в том числе и государственные интересы. Надо работать, вести диалог, находить выход из этой ситуации, но надо быть очень и очень взвешенными», - отметил премьер.
ForUm

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