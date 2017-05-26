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В американском штате Висконсин женщина не дала злоумышленнику угнать ее машину, выпрыгнув на капот и закрыв собой лобовое стекло.

Видео с камеры наблюдения обнародовало ВВС, сообщает УНИАН.

28-летняя Мелисса Смитт заправляла машину в Милуоки и вышла из нее, не закрыв дверь. Грабитель подъехал на ту же заправку, и пока девушка отвернулась, сел на переднее сидение и поехал.

Но тут владелица белого джипа выпрыгнула на капот и прижалась к лобовому стеклу, закрыв преступнику обзор. Он проехал так всего пару метров, а потом сдался и был вынужден выскочить из салона и запрыгнуть в авто к сообщникам.
ForUm

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