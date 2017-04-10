В последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен. Об этом сегодня во время брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Сейчас проведен пост аудит «ПриватБанка»... Выявленные проблемы подтвердились и они не только подтвердились, а они, к сожалению, были даже увеличены. Не 97% кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а все 100%... В последнюю ночь они делали мошеннические операции на сумму более 16 млрд гривен», - заявила Гонтарева, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что это означает, что потребность в докапитализации еще больше, чем прогнозировалась ранее.

По словам главы НБУ, выводы аудиторской проверки будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

22 февраля правительством было принято решение продолжить дополнительную капитализацию «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривен.