также в разделеЭкономика
Украина уже 500 дней не импортирует газ из РФ 9
НКРЭКУ отменила введение абонплаты за газ 53
В Украине закрыли 30 нелегальных обменников 51
НБУ признал неплатежеспособным «Финбанк» 32
В марте инфляция ускорилась до 15,1% 47
Гройсман заверяет, что коррупция по НДС будет разрушена 72
Суд арестовал имущество предприятий ДТЭК в ОРДЛО 76
Суд арестовал 700 миллионов компании Бахматюка 83
Украина убедила МВФ не повышать пенсионный возраст до 63 лет 230
Данилюк: Очередной транш МВФ укрепит гривню 86
МВФ обещает Украине еще три транша в этом году, но сначала реформы 94
В Украине разрешили виртуальный реверс газа 176
Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии 103
Украина может ослабить санкции против российских банков 82
С 11 апреля остановят Криворожскую ТЭС 166
Украина может получить от ЕС еще €600 миллионов 34
Минфин: Украина получила от ЕС рекордный объем финпомощи 36
Международные резервы Украины возросли до $16,7 миллиарда 55

В последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен. Об этом сегодня во время брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Сейчас проведен пост аудит «ПриватБанка»... Выявленные проблемы подтвердились и они не только подтвердились, а они, к сожалению, были даже увеличены. Не 97% кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а все 100%... В последнюю ночь они делали мошеннические операции на сумму более 16 млрд гривен», - заявила Гонтарева, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что это означает, что потребность в докапитализации еще больше, чем прогнозировалась ранее.

По словам главы НБУ, выводы аудиторской проверки будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

22 февраля правительством было принято решение продолжить дополнительную капитализацию «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года