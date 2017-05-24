Президент Украины Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

Об этом Глава государства сказал во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом.

«Если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, - внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца», - отметил Порошенко, сообщает УНИАН.

Президент подчеркнул необходимость решения этого вопроса.

Как сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.

Ранее Порошенко заявил, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, когда украинский суверенитет будет восстановлен на этих территориях.

В свою очередь пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявил, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.