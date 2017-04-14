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Генеральная прокуратура Украины подозревает прежнее руководство ПАО «КБ ПриватБанк» в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в период рефинансирования НБУ. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 5 апреля 2017 года.

Как сообщается, таким образом возникла задолженность перед «ПриватБанком» на сумму более 372,78 млн гривен.

По данным следствия, «ПриватБанк» заключил договор с НП ООО «Океанмаш», ООО «Тайлон», ООО «ЭЛ ТИ Групп», ООО «Агентство Новый мир», ООО «Фрилайн», ООО «Зернопоставки-М», ООО «Канделла», ООО «ОПФ», ООО «Элара», ООО «Коммунальное обслуживание домов». Предметом соглашения является предоставление обществами в залог корпоративных прав, а поручителем выступило предприятие «Приватофис», сообщает РБК-Украина.

По всем займам в качестве залогов были предоставлены доли корпоративных прав на связанные между собой компании. При этом в собственности «Приватофис» находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом в кредитных договорах. По мнению следствия, бывшее руководство банка, несмотря на запрет НБУ проводить операции со связанными лицами, осознанно предоставляло кредитные средства, что привело к растрате в особо крупных размерах.

Суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры и наложил арест на все 415 объектов недвижимости.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен.
ForUm

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