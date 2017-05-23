Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция и службы безопасности установили личность смертника, виновного во взрыве на концерте в Манчестере.

Выступая за пределами своей резиденции на Даунинг-стрит, Мэй отметила, что власти пока не готовы объявить личность нападавшего, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Она также подчеркнула, что атакующий совершил нападение один, но еще не ясно, помогал ли ему кто-либо в подготовке.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.